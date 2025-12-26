Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:33

Самолет с умершим на борту пассажиром экстренно посадили в Казахстане

В Алма-Ате посадили самолет с умершим на борту пассажиром рейса Мюнхен — Пекин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Алма-Ате экстренно посадили самолет с умершим на борту пассажиром, сообщил ТАСС департамент полиции на транспорте Казахстана. Причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность, — говорится в сообщении.

Воздушное судно совершало рейс из Мюнхена в Пекин. По факту смерти пассажира возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Ранее врач-педиатр Ольга Теберекова спасла жизнь гражданке КНДР, у которой на борту самолета из Владивостока в Москву развился анафилактический шок. Медицинская помощь была оказана прямо в салоне благодаря наличию полной бортовой аптечки и слаженным действиям экипажа.

До этого летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет экстренно приземлился во Внуково из-за неисправности. Рейс перенесли на утро следующего дня, специалисты проверили техническое состояние воздушного судна.

В начале декабря московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя.

