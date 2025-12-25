Летевший в Якутск самолет экстренно сел в Москве Летевший в Якутск самолет экстренно приземлился во Внуково из-за неисправности

Летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет экстренно приземлился во Внуково из-за неисправности, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. Рейс перенесли на 09:30 мск, в настоящее время специалисты проверяют техническое состояние воздушного судна.

Воздушное судно авиакомпании «Якутия» <…> из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково, — говорится в сообщении.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

До этого московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя.

В минувшую субботу, 20 декабря, стало известно, что российские туристы почти три дня не могли улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings. Рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 на 21 декабря, поскольку у перевозчика не было дальнемагистральных Boeing-777, способных выполнить рейс в российскую столицу.