Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:48

В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Telegram-канале, представляющем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ведется символический счет дней с момента исчезновения главы государства и его супруги Силии Флорес. Ежедневно в канале публикуются их фотографии и изображения с текстовой надписью: «Мы хотим их вернуть».

Каждая публикация сопровождается хронологической пометкой: «прошел один день с момента их похищения», «прошло два дня…» и так далее.

Ранее пользователи ИИ-сервисов смоделировали захват Мадуро и опубликовали ролик в Сети. Короткометражка создана в стиле боевика. Действие начинается в резиденции главы государства с видом на город. В ролике появляется президент США Дональд Трамп, отдающий приказ начинать операцию. Затем видео резко превращается в экшен.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии, подчеркнул эксперт.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
Telegram
