Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:36

Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»

Le Monde: Дмитриев был замечен в Париже 7 января

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев был замечен в Париже накануне, 7 января, сообщает газета Le Monde со ссылкой на осведомленный источник. За день до этого, 6 января, там прошла встреча лидеров стран «коалиции желающих».

Он (Дмитриев. — NEWS.ru) был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре, — говорится в публикации.

Уточняется, что в рамках поездки в Париж Дмитриев посетил посольство США. При этом в Елисейском дворце утверждают, что глава РФПИ не ступал в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона, расположенную неподалеку.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что в Европейском союзе «направо и налево» говорят о размещении войск на Украине. Он потребовал от сторонников конфликта в Европе раскрыть сведения об их оборонных доходах, поскольку эти данные позволили бы оценить мотивы решений, которые они продвигают.

При этом, по данным The Telegraph, на встрече «коалиции желающих» в Париже председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ситуация выглядела так, будто последний тайно включил в итоговый документ формулировку о возможном нападении на Москву.

Франция
Париж
Кирилл Дмитриев
переговоры
Европа
