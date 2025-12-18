Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 07:49

МО РФ назвало число сбитых ночью БПЛА над Россией

МО РФ: над Россией ночью уничтожили 47 БПЛА

Фото: МО РФ
Российские средства ПВО с 23:00 до 07:00 мск в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. Там указали, что при этом с 20:00 до 07:00 мск было сбито 77 дронов.

31 — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской области, — добавили в министерстве.

Известно, что под атаку беспилотных летательных аппаратов попал также Батайск в Ростовской области, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, трое были госпитализированы. Из них одного спасти не удалось. Полная информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована и задокументирована специальными муниципальными комиссиями, добавил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее он рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ВСУ
