МО РФ назвало число сбитых ночью БПЛА над Россией

Российские средства ПВО с 23:00 до 07:00 мск в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. Там указали, что при этом с 20:00 до 07:00 мск было сбито 77 дронов.

31 — над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Ростовской области, — добавили в министерстве.

Известно, что под атаку беспилотных летательных аппаратов попал также Батайск в Ростовской области, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, трое были госпитализированы. Из них одного спасти не удалось. Полная информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована и задокументирована специальными муниципальными комиссиями, добавил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее он рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.