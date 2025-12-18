Атака ВСУ на Батайск привела к гибели мирных жителей Слюсарь: один человек погиб, еще семь получили ранения при атаке ВСУ на Батайск

Ночью под атаку беспилотных летательных аппаратов попал Батайск в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, одного из них спасти не удалось.

В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли, — сказано в публикации.

Полная информация о всех последствиях атаки будет зафиксирована и задокументирована специальными муниципальными комиссиями, добавил Слюсарь. Всем пострадавшим от инцидента будет оказана необходимая помощь и поддержка, заключил он.

Ранее Слюсарь рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.