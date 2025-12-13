Мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ на российский регион Гладков: женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по селу Бирюч под Белгородом

В селе Бирюч Валуйского округа беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по частному домовладению, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате нападения была ранена мирная жительница.

Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ, — написал глава региона.

Ранее стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

До этого Telegram-канал SHOT передавал, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.