Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:39

Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода попали на фото

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фотографии последствий ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Судя по кадрам, несколько зданий частично разрушены, а в окнах разбились стекла. Также известно о двух пострадавших в результате атаки женщинах.

Гладков лично побывал на месте происшествия. По его данным, выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколки также задели семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области стали 27 человек. Как отметила представитель СК России Светлана Петренко, среди погибших при атаке БПЛА — двое детей. Больницы приняли 31 пострадавшего, в том числе пятерых несовершеннолетних.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили 64 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны. 20 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву.

Вячеслав Гладков
Белгород
ВСУ
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.