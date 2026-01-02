Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода попали на фото

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фотографии последствий ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Судя по кадрам, несколько зданий частично разрушены, а в окнах разбились стекла. Также известно о двух пострадавших в результате атаки женщинах.

Гладков лично побывал на месте происшествия. По его данным, выбиты окна в частном доме и около 40 квартирах. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколки также задели семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области стали 27 человек. Как отметила представитель СК России Светлана Петренко, среди погибших при атаке БПЛА — двое детей. Больницы приняли 31 пострадавшего, в том числе пятерых несовершеннолетних.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 2 января уничтожили 64 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 12 регионов страны. 20 БПЛА удалось ликвидировать над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской областями, семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву.