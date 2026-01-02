Дед Мороз приехал на поезде в Москву

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву и будет находиться на Киевском вокзале 2 и 3 января, сообщили в пресс-службе РЖД. Состав приехал в столицу в рамках всероссийского путешествия новогоднего проекта, которое началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Сегодня ночью в Москве заметили поезд Деда Мороза. Празднично украшенный состав проехал по Московскому центральному кольцу и направился к Киевскому вокзалу. Там Дед Мороз будет принимать гостей в ближайшие два дня, — говорится в сообщении.

В Москве посетители могут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, осмотреть кабину паровоза и поучаствовать в праздничных мероприятиях с артистами и аниматорами. На сайте РЖД можно купить билеты для детей на квест в вагоне «Сказочная деревня», встречу с Дедом Морозом, сладкий подарок и чаепитие. Кроме того, в самом поезде есть приемная Деда Мороза, вагоны с анимацией, кукольный театр, вагоны-рестораны и магазин с северными сувенирами.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян создают новогоднее настроение, просматривая советские фильмы. Самыми популярными картинами назвали «Иронию судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальную ночь». Также респонденты отмечают зарубежные комедии и российские фильмы, такие как серия «Елки».