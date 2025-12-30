Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:33

Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение

ВЦИОМ: советские фильмы создают новогоднее настроение для 56% россиян

На съемках фильма «Ирония судьбы» На съемках фильма «Ирония судьбы» Фото: В. Алисов/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Более половины россиян (56%) смотрят советские фильмы для создания праздничного настроения на Новый год, показал опрос Аналитического центра ВЦИОМ. Среди самых популярных фильмов советского периода выделяют «Ирония судьбы, или С легким паром» (23%), «Иван Васильевич меняет профессию» (5%) и «Карнавальная ночь» (4%).

Фильмы, как зарубежные, так и отечественные, вызывают праздничное настроение у респондентов: 16% и 7% соответственно. Среди иностранных лент наиболее популярны «Один дома» (9%) и «Гарри Поттер» (4%), тогда как среди российских фильмов лидирует серия «Елки» (5%).

Молодое поколение демонстрирует более космополитичный вкус, что со временем, вероятно, скажется и на выборе новогодних киносимволов. На смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, полюбившиеся зумерам и миллениалам. Советская кинотрадиция тоже пока не сдается, — рассказала заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.

Большинство россиян (62%) собираются встретить Новый год, наслаждаясь просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов. Исследование было проведено 26 декабря и охватило 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее комедия «Елки-12» стала лидером проката в России и странах СНГ с 25 по 28 декабря. За выходные картина заработала 155 млн рублей. Режиссерами фильма выступили Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и Юрий Коробейников.

Читайте также
Актриса Шпица рассказала, с кем ее чаще всего путают фанаты
Шоу-бизнес
Актриса Шпица рассказала, с кем ее чаще всего путают фанаты
Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКУ во время новогодних праздников
Общество
Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКУ во время новогодних праздников
На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты: курица по-капитански без майонеза
Общество
На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты: курица по-капитански без майонеза
Светящиеся гирлянды и блестки повышают дофамин: как украсить дом без фанатизма
Семья и жизнь
Светящиеся гирлянды и блестки повышают дофамин: как украсить дом без фанатизма
Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году
Семья и жизнь
Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году
кино
россияне
Новый год
фильмы
настроение
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.