Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение ВЦИОМ: советские фильмы создают новогоднее настроение для 56% россиян

Более половины россиян (56%) смотрят советские фильмы для создания праздничного настроения на Новый год, показал опрос Аналитического центра ВЦИОМ. Среди самых популярных фильмов советского периода выделяют «Ирония судьбы, или С легким паром» (23%), «Иван Васильевич меняет профессию» (5%) и «Карнавальная ночь» (4%).

Фильмы, как зарубежные, так и отечественные, вызывают праздничное настроение у респондентов: 16% и 7% соответственно. Среди иностранных лент наиболее популярны «Один дома» (9%) и «Гарри Поттер» (4%), тогда как среди российских фильмов лидирует серия «Елки» (5%).

Молодое поколение демонстрирует более космополитичный вкус, что со временем, вероятно, скажется и на выборе новогодних киносимволов. На смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, полюбившиеся зумерам и миллениалам. Советская кинотрадиция тоже пока не сдается, — рассказала заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.

Большинство россиян (62%) собираются встретить Новый год, наслаждаясь просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов. Исследование было проведено 26 декабря и охватило 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее комедия «Елки-12» стала лидером проката в России и странах СНГ с 25 по 28 декабря. За выходные картина заработала 155 млн рублей. Режиссерами фильма выступили Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и Юрий Коробейников.