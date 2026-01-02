Новый год — 2026
02 января 2026 в 12:34

Раскрыта дата первого в этом году суперлуния

Первое в этом году суперлуние произойдет 3 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первое полнолуние 2026 года, которое называют «волчьим», совпадет с суперлунием и произойдет уже 3 января, сообщили в московском планетарии. Этот год будет астрономически особенным, так как в нем ожидается не 12, а 13 полнолуний.

Хотя пик фазы (13:03 мск) наблюдать не удастся, вечером около 16 часов можно стать свидетелем впечатляющего зрелища: на одном небосводе одновременно будут заходящее Солнце на юго-западе и восходящая огромная Луна на северо-востоке.

Ранее астроном Людмила Кошман заявила, что ночь на 21 декабря стала самой продолжительной в текущем году. В Москве солнце зашло в 15:58 мск, а сама ночь продлилась приблизительно 17 часов. Астрономическая зима в Северном полушарии началась 21 декабря в 18:03 мск.

До этого стало известно, что приход астрономической зимы в Северном полушарии 21 декабря сопровождался красивым астрономическим явлением. В самую длинную ночь года ожидался пик активности метеорного потока Урсиды. Этот поток, в отличие от недавнего яркого звездопада Геминиды, можно наблюдать только в Северном полушарии Земли.

