21 декабря 2025 в 10:41

Москва «погрузится во тьму» в 15:58

Астроном Кошман: ночь с 21 на 22 декабря станет самой длинной в 2025 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Предстоящая ночь станет самой продолжительной в текущем году, сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман. В Москве 21 декабря солнце зайдет в 15:58 по московскому времени, а сама ночь продлится приблизительно 17 часов.

Астрономическая зима в Северном полушарии начнется 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Этот момент совпадает с зимним солнцестоянием, когда Солнце достигает наиболее удаленной точки от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В то же время в Южном полушарии наступит астрономическое лето.

По словам Кошман, 21 декабря в Северном полушарии фиксируется самый короткий световой день и, соответственно, самая длинная ночь. В Москве продолжительность светового дня составит около семи часов. Для сравнения, в день летнего солнцестояния 21 июня максимальная продолжительность светового дня в столице достигает 17 часов 33 минут.

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что приход астрономической зимы в Северном полушарии 21 декабря будет сопровождаться красивым астрономическим явлением. В самую длинную ночь года ожидается пик активности метеорного потока Урсиды. Этот поток, в отличие от недавнего яркого звездопада Геминиды, можно наблюдать исключительно в Северном полушарии Земли.

