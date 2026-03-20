Женщину доставили в больницу после детонации дрона под Белгородом

Гладков: женщина получила ранения ног из-за детонации дрона в Грайвороне

Женщина пострадала из-за детонации украинского дрона в Грайвороне, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, она получила осколочные ранения ног и перелом голени, ее доставили в больницу.

В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что мирный житель погиб в селе Муром Белгородской области в результате удара украинского беспилотника. Гладков отметил, что мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что город Ровеньки подвергся атаке беспилотников, повреждены 11 жилых домов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

17 марта зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что здание с эвакуированными жителями Херсона было повреждено в результате ночной атаки беспилотников. Он добавил, что жертв и пострадавших нет, люди были оперативно переселены.