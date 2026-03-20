В Германии ответили, что может запустить процесс изгнания Венгрии из ЕС Политолог Рар: ЕС будет избавляться от Венгрии в случае победы Орбана на выборах

Евросоюз может попытаться исключить Венгрию из своего состава, если премьер-министр страны Виктор Орбан победит на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, главы ключевых государств объединения раздражены критикой украинского курса со стороны венгерского политика.

Всем известна вспыльчивость немецкого канцлера [Фридриха Мерца]. Он видит себя в роли одного из мировых лидеров и достаточно агрессивно реагирует на тех, кто осмеливается ему оппонировать. Раньше он подавал в суд на простых граждан, которые атаковали его в социальных сетях. Но наблюдается и то, что Мерц после фазы буйного постукивания кулаками по столу быстро приходит в чувства, забирает свои слова назад и опять ориентируется на реалии политики. Нельзя отрицать, что лидеры ведущих стран Евросоюза, озлобленные на критику Орбана в отношении Украины, начнут процесс изгнания Венгрии из объединения в случае его победы на выборах, — сказал Рар.

Ранее Мерц предупредил Орбана о последствиях после блокировки венгерским парламентом военной помощи Украине. Он назвал это решение проявлением явной нелояльности и отметил, что оно оставит заметный след.