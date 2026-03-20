20 марта 2026 в 11:57

В Германии ответили, что может запустить процесс изгнания Венгрии из ЕС

Политолог Рар: ЕС будет избавляться от Венгрии в случае победы Орбана на выборах

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Евросоюз может попытаться исключить Венгрию из своего состава, если премьер-министр страны Виктор Орбан победит на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, главы ключевых государств объединения раздражены критикой украинского курса со стороны венгерского политика.

Всем известна вспыльчивость немецкого канцлера [Фридриха Мерца]. Он видит себя в роли одного из мировых лидеров и достаточно агрессивно реагирует на тех, кто осмеливается ему оппонировать. Раньше он подавал в суд на простых граждан, которые атаковали его в социальных сетях. Но наблюдается и то, что Мерц после фазы буйного постукивания кулаками по столу быстро приходит в чувства, забирает свои слова назад и опять ориентируется на реалии политики. Нельзя отрицать, что лидеры ведущих стран Евросоюза, озлобленные на критику Орбана в отношении Украины, начнут процесс изгнания Венгрии из объединения в случае его победы на выборах, — сказал Рар.

Ранее Мерц предупредил Орбана о последствиях после блокировки венгерским парламентом военной помощи Украине. Он назвал это решение проявлением явной нелояльности и отметил, что оно оставит заметный след.

Евросоюз
Венгрия
Фридрих Мерц
Орбан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
На СВО назвали имя человека, знавшего «кто такая Пугачева» на самом деле
Экс-замглавы Челябинской области осудили за мошенничество с коттеджами
Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL
Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В России хотят заставить отвечать за травлю решившихся на аборт женщин
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

