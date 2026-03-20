В США выпустят 24-каратную золотую монету с изображением «грозного» Трампа

В США одобрили выпуск золотой монеты с изображением президент Дональда Трампа, передает NBC News. Она будет приурочена к 250-летию страны. Монету планируется изготовить из 24-каратного золота по решению Федеральной комиссии по изобразительному искусству, в которую глава государства назначил своих сторонников.

При этом действующее законодательство запрещает размещать изображения живых президентов на американской валюте. Исключение сделано специальным решением министра финансов Бессента. Это позволило обойти действующие ограничения.

На аверсе Трамп опирается на стол, вокруг изображения надписи Liberty 1776 — 2026 и In God We Trust (Мы верим в Бога). На реверсе — летящий орел с расправленными крыльями, по кругу надписи United States of America и El Pluribus Unum (Из многих — единое).

Ранее Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов как компенсацию от американского правительства за обыск ФБР в его частной резиденции Мар-а-Лаго. Он отметил странность ситуации, в рамках которой должен «договориться с самим собой».