Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из американской казны

Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов как компенсацию от американского правительства за обыск ФБР в его частной резиденции Мар-а-Лаго. В ходе встречи со своими сторонниками в Северной Каролине он отметил странность ситуации, в рамках которой должен «договориться с самим собой». Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я подаю иск и я же должен его урегулировать. Так что, может быть, я дам себе миллиард и выделю все благотворительным фондам. Разумно, не так ли. Хотя, может быть, стоит оставить эти деньги себе, — заявил хозяин Белого дома.

Глава государства напомнил, что в феврале 2022 года его заподозрили в том, что он после окончания первого президентского срока вывез из Белого дома 15 коробок с секретными документами, которые нужно было сдать в Национальный архив. Минюст распорядился провести обыски в Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что президент США ничего себе не оставил.

Сотрудники ФБР пришли в его флоридскую резиденцию и изъяли 11 коробок с секретной документацией. Однако Трамп утверждал, что информация в бумагах была уже рассекречена, и он был готов добровольно отдать их следствию. Через две недели республиканец обратился с жалобой в суд.

Ранее Трамп назвал себя ценителем красоты и человеком с тонким эстетическим вкусом, но сделал оговорку. Он заявил, что ему все равно, как выглядит женщина. Такую перемену президент объяснил тем, что начал заниматься политикой.