Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 07:19

Трамп назвал себя ценителем красоты, но с одной оговоркой

Трамп заявил, что является ценителем красоты и обладателем тонкого вкуса

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп назвал себя ценителем красоты и человеком с тонким эстетическим вкусом, но сделал оговорку. Выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина, он заявил, что ему все равно, как выглядит женщина. Такую перемену Трамп объяснил тем, что начал заниматься политикой. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я очень эстетический человек, поверьте мне. За исключением [оценивания] женщин. Мне все равно, как выглядит женщина. Я раньше говорил «красивая», теперь мне все равно, — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп предупредил, что в конце января 2026 года может произойти новая приостановка работы федерального правительства США. Причиной потенциального шатдауна президент назвал разногласия, связанные с финансированием медицины.

До этого стало известно, что в Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди теперь значится и имя Трампа. Оно размещено выше первоначального названия оперного театра в соответствии с решением совета директоров учреждения.

Дональд Трамп
президенты
США
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Планы США по запуску ядерного реактора на Луне разнесли в пух и прах
Почти 30 БПЛА совершили налет на Россию посреди ночи
«Надежный воздушный щит»: в зоне СВО перехвачены снаряды HIMARS
Трамп назвал себя ценителем красоты, но с одной оговоркой
Как определить размер перчаток или варежек при покупке их в подарок
Названа сумма, в которую кредит Украине обойдется Европе
Стало известно, по какой сфере сильнее всего ударит война США с Венесуэлой
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Названа реальная стоимость квартиры Долиной
Морозы до −54, метели, сильный ветер: погода на неделю в РФ 22–28 декабря
«Они остановят правительство»: Трамп напугал американцев мрачным прогнозом
Гороскоп 20 декабря: не блещем талантами, сохраняем спокойствие
«Мяч на стороне Запада»: в словах Путина увидели сигнал Европе
Бойцы ВСУ стали мишенью для собственных беспилотников
Стало известно, где в России световой день достигнет 18 минут
В деле рэпера Гуфа о грабеже найден опасный нюанс
Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков
Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе
Госдума объяснила процедуру взыскания части пенсии
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Семья и жизнь

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.