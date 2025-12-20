Трамп назвал себя ценителем красоты, но с одной оговоркой

Президент США Дональд Трамп назвал себя ценителем красоты и человеком с тонким эстетическим вкусом, но сделал оговорку. Выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина, он заявил, что ему все равно, как выглядит женщина. Такую перемену Трамп объяснил тем, что начал заниматься политикой. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я очень эстетический человек, поверьте мне. За исключением [оценивания] женщин. Мне все равно, как выглядит женщина. Я раньше говорил «красивая», теперь мне все равно, — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп предупредил, что в конце января 2026 года может произойти новая приостановка работы федерального правительства США. Причиной потенциального шатдауна президент назвал разногласия, связанные с финансированием медицины.

До этого стало известно, что в Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди теперь значится и имя Трампа. Оно размещено выше первоначального названия оперного театра в соответствии с решением совета директоров учреждения.