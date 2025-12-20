«Они остановят правительство»: Трамп напугал американцев мрачным прогнозом

В конце января может произойти новая приостановка работы федерального правительства США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками в Северной Каролине. Причиной потенциального шатдауна он назвал разногласия, связанные с финансированием медицины.

Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун, — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что без утвержденного бюджета госорганы могут вновь остановиться. Президент возложил ответственность за возможный срыв на демократов, обвинив их в противодействии республиканским инициативам. Трамп пояснил, что оппозиция готова пойти на крайние меры из-за конфликта интересов.

Политическое противостояние в Конгрессе США вновь рискует обернуться очередным техническим коллапсом. Если соглашение не будет достигнуто, это приведет к приостановке работы множества ведомств и отправке части госслужащих в неоплачиваемые отпуска.

В середине ноября 2025 года Сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны. По информации СМИ, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.