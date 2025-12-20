Новый год-2026
20 декабря 2025 в 06:54

«Они остановят правительство»: Трамп напугал американцев мрачным прогнозом

Трамп предсказал в конце января новый шатдаун, спровоцированный демократами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
В конце января может произойти новая приостановка работы федерального правительства США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками в Северной Каролине. Причиной потенциального шатдауна он назвал разногласия, связанные с финансированием медицины.

Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун,сказал Трамп.

Республиканец добавил, что без утвержденного бюджета госорганы могут вновь остановиться. Президент возложил ответственность за возможный срыв на демократов, обвинив их в противодействии республиканским инициативам. Трамп пояснил, что оппозиция готова пойти на крайние меры из-за конфликта интересов.

Политическое противостояние в Конгрессе США вновь рискует обернуться очередным техническим коллапсом. Если соглашение не будет достигнуто, это приведет к приостановке работы множества ведомств и отправке части госслужащих в неоплачиваемые отпуска.

В середине ноября 2025 года Сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны. По информации СМИ, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

Дональд Трамп
США
шатдаун
медицина
