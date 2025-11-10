Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 07:14

В США одобрили законопроект о прекращении шатдауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны, передает CNN. По информации телеканала, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

Теперь проект вернут в палату представителей, после чего его должен подписать американский лидер Дональд Трамп. При этом процесс может занять еще несколько дней. Предполагается, что документ обеспечит финансирование работы конгресса и его вспомогательных служб. Кроме того, законопроект отменяет массовые увольнения госслужащих, начавшиеся 1 октября.

Шатдаун в США продолжается уже 40-й день. Текущая приостановка работы правительства стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018–2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда шатдаун удалось преодолеть на 35-й день.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что приостановка работы кабмина оказывает гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось. По его словам, особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.

США
сенат
шатдаун
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эквадоре резко выросло число жертв бунта в тюрьме
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.