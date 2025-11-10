В США одобрили законопроект о прекращении шатдауна

Сенат США в рамках процедурного голосования одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства страны, передает CNN. По информации телеканала, документ поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против.

Теперь проект вернут в палату представителей, после чего его должен подписать американский лидер Дональд Трамп. При этом процесс может занять еще несколько дней. Предполагается, что документ обеспечит финансирование работы конгресса и его вспомогательных служб. Кроме того, законопроект отменяет массовые увольнения госслужащих, начавшиеся 1 октября.

Шатдаун в США продолжается уже 40-й день. Текущая приостановка работы правительства стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018–2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда шатдаун удалось преодолеть на 35-й день.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что приостановка работы кабмина оказывает гораздо более серьезный экономический ущерб, чем ожидалось. По его словам, особенно сильно пострадали отрасли, связанные с путешествиями и досугом.