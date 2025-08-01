Стало известно, какую сумму сенат США одобрил для помощи Украине Сенат США одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году

Комитет сената США по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн (более 64 млрд рублей) в 2026 году. Кроме того, ведомство выделило $225 млн (более 18 млрд рублей) балтийским странам на цели «безопасности».

$800 млн на инициативу по безопасности Украины, $225 млн на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании, — говорится в документе.

Уточняется, что средства будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны. Перед этим необходимо, чтобы законопроект одобрил полный состав сената и президент США Дональд Трамп.

Тем временем американский лидер выразил сожаление по поводу того, что российское руководство ничего не ответило на заявленный ультиматум. По его мнению, отсутствие реакции Москвы на требования США является «прискорбным» фактом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после намека со стороны США. Он отметил, что речь идет об известном американском сенаторе и представительнице Демократической партии.