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27 июля 2025 в 20:15

«Хватило намека»: экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский вернет НАБУ из-за намека от США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после намека со стороны США, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он пояснил, что речь идет об известном американском сенаторе и представительнице Демократической партии, но имена их не назвал.

Никакие демонстрации его не напугали, поверьте мне. Масштаб и размах всех этих манифестов для Украины – чепуха. <...> Хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался. Зеленскому, по сути, хватило намека, — написал Азаров.

Ранее бывший премьер-министр заявил, что страны Североатлантического альянса готовятся к нападению на Россию к 2030 году. По его словам, на Западе так часто обвиняют РФ в аналогичных планах, что создается впечатление, будто они сами это готовят.

Тем временем появилась информация, что фигуранты уголовных дел НАБУ дали показания против Владимира Зеленского. По его словам, дела связаны с бизнес-партнером политика, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

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