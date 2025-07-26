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26 июля 2025 в 13:57

Экс-премьер Украины указал на подготовку атаки НАТО на Россию

Экс-премьер Украины Азаров: НАТО готовится к нападению на Россию к 2030 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Страны Североатлантического альянса готовятся к нападению на Россию к 2030 году, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, которые приводит aif.ru, на Западе так часто обвиняют РФ в аналогичных планах, что создается впечатление, будто они сами это готовят.

Другого объяснения нет. <...> На Западе часто говорят, что к 2030 году они должны подготовиться к нападению России. Но никто в здравом уме не может представить, что это случится. Нападение России на страны НАТО, на США невозможно с точки зрения логики, — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что сегодня вся стратегия НАТО сосредоточена вокруг одной цели — подготовки к военному столкновению с Россией. Он прокомментировал саммит Альянса, по итогам которого принято решение нарастить военные расходы Блока до 5% ВВП.

Тем временем командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

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