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18 июля 2025 в 13:25

«Лишь одна цель»: в МИД России раскрыли, что планирует НАТО

Грушко заявил, что стратегия НАТО основывается на подготовке к войне с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня вся стратегия НАТО сосредоточена вокруг одной цели — подготовки к военному столкновению с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Он прокомментировал саммит Альянса, по итогам которого принято решение нарастить военные расходы Блока до 5% ВВП, передает ТАСС.

Все военное строительство подчинено лишь одной цели — создать на всех театрах военное превосходство, создать реальные военные угрозы Российской Федерации. И, по сути, подготовить военную структуру, военную машину НАТО — ЕС к военному столкновению с Россией, — констатировал Грушко.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

Как считает депутат Государственной думы Виктор Соболев, Европа активно готовится к войне с Россией в Калининградской области, в связи с чем необходимо уже сегодня укреплять вооруженные силы страны. Он обратил внимание, что страны НАТО провели уже несколько учений по захвату региона и разгрому Балтийского флота.

МИД РФ
Александр Грушко
НАТО
Североатлантический альянс
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