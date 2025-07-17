НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли

НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты, заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. По его словам, которые приводит Defense News, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

Выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене, Донахью рассказал о планах Альянса по реализации стратегии Eastern Flank Deterrence Line. Она направлена на укрепление военно-промышленного сотрудничества и наращивание возможностей стран НАТО. Для противодействия «российской угрозе» участники блока намерены совместно разрабатывать единые стандарты для баз данных, ракетных пусковых установок и облачных технологий.

Генерал подчеркнул, что Калининградская область окружена странами НАТО, и Альянс способен уничтожить ее в кратчайшие сроки благодаря готовому плану. Донахью также отметил, что в стратегии используют платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir, которая позволяет оперативно обрабатывать большие объемы данных и анализировать информацию.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пригрозил трем странам вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. Ограничения могут коснуться Индии, Китая и Бразилии.