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16 июля 2025 в 04:02

Рютте пригрозил некоторым странам вторичными санкциями из-за России

Рютте пригрозил Индии, Бразилии и КНР санкциями из-за бизнеса с Россией

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Индии, Китаю и Бразилии грозят вторичные санкции за ведение бизнеса с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, слова которого передает Reuters. Он призвал лидеров этих государств использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, чтобы стимулировать возобновление мирных переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций. Если продолжат вести бизнес с Россией, — следует из публикации издания.

Кроме того, генсек НАТО выразил обеспокоенность 50-дневным сроком, установленным американским президентом Дональдом Трампом для урегулирования конфликта. Рютте предупредил, что Россия может использовать это время для укрепления своих позиций на фронте или для получения преимуществ на переговорах.

Ранее Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил президент, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. Вопрос поставок обсуждался в рамках встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Передачу ракет для Patriot Трамп обосновал необходимостью Киева защищаться.

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