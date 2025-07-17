«Мы способны»: в Госдуме описали, как нужно ответить на угрозы Калининграду Депутат Соболев призвал наращивать силы для защиты Калининградской области

Европа активно готовится к войне с Россией в Калининградской области, в связи с чем необходимо уже сегодня укреплять вооруженные силы страны, такое мнение высказал депутат Государственной думы Виктор Соболев. Он обратил внимание, что страны НАТО провели уже несколько учений по захвату региона и разгрому Балтийского флота, передает корреспондент NEWS.ru.

Европа готовится к войне с нами. <…> Они несколько учений проводили по захвату Калининградской области и разгрому Балтийского флота. Поэтому нам надо сделать все, чтобы наши вооруженные силы достигли того уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника на любом стратегическом направлении и в любых условиях. Мы способны это сделать, — убежден Соболев.

Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп заставил страны НАТО увеличить военные расходы в два с половиной раза. Кроме того, сами США потратили на эти цели свыше триллиона долларов, а бюджет страны на 2026 год оказался еще больше.

Это против кого? Поэтому они планируют такие огромные военные расходы, они считают, что они с Россией способны будут покончить, — уверен депутат.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.