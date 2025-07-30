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30 июля 2025 в 00:52

«Это прискорбно»: Трамп не получил от России ответа на ультиматум

Трамп разочарован отсутствием реакции российских властей на свой ультиматум

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в беседе с журналистами в связи с отсутствием ответа от России на его инициативу по установлению временного прекращения огня на Украине. Американский лидер предлагал сторонам конфликта заключить перемирие сроком на 10-12 дней.

Никакого ответа. И это прискорбно, — заявил Трамп на борту президентского самолета, отвечая на соответствующий вопрос.

Данное заявление прозвучало вскоре после публичного обращения Трампа с мирной инициативой. В администрации президента США пока не уточняют, планируются ли дополнительные дипломатические шаги в этом направлении.

Ранее депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев указывал, что в следующие 10 дней Трамп еще «10 раз» поменяет свое мнение по поводу ультиматума. По его словам, не следует обращать на его заявления слишком большого внимания.

Трамп в последней беседе с журналистами заявлял, что у РФ есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Если переговоры не состоятся, он намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

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