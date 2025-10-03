В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну

В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну Левитт: шатдаун может прекратиться после голосования в Сенате США

Конгресс США может принять в пятницу резолюцию о продолжении финансирования правительства для прекращения шатдауна, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов. Она сообщила, что демократы имеют возможность проголосовать за возобновление работы госучреждений, а президент Дональд Трамп призывает поддержать соответствующую резолюцию.

Через час в сенате состоится очередное голосование. Возможно, если демократы примут правильное решение, эта приостановка работы правительства прекратится, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что администрация США приостановила рассмотрение вопросов, связанных с военной поддержкой Украины. Согласно информации газеты, данное решение напрямую связано с приостановкой функционирования американского правительства, а шатдаун также поставил под сомнение перспективы переговоров о потенциальном соглашении по беспилотным летательным аппаратам.

Кроме того, политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в Соединенных Штатов не будет продолжительным и не повлечет катастрофических последствий. По его словам, текущая политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от ситуации 2018 года и должна способствовать ускоренному поиску компромиссного решения.