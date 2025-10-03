Стало известно, как шатдаун в США отразился на помощи Украине

Telegraph: шатдаун вынудил США заморозить обсуждение помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов заморозила обсуждение вопросов, касающихся военной поддержки Украины, сообщает британская газета The Daily Telegraph. По ее информации, это напрямую связано с приостановкой работы американского правительства. Кроме того, шатдаун поставил под сомнение переговоры о возможном соглашении по беспилотникам.

Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США, — говорится в публикации.

Ранее Белый дом объявил о введении неоплачиваемых отпусков для приблизительно трети своего персонала в связи с частичным прекращением финансирования федерального правительства США. Временно не будут выполнять свои обязанности 554 из 1733 сотрудников Белого дома, в то время как остальные продолжат работу в обычном режиме.

Как считает старший преподаватель Института международных экономических связей, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин, последствия шатдауна в США для граждан России будут минимальными. Они ограничатся лишь финансовыми ожиданиями.