03 октября 2025 в 07:07

Белый дом массово сократил работников из-за шатдауна

Белый дом отправил около трети работников в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Белый дом объявил о введении неоплачиваемых отпусков для приблизительно трети своего персонала в связи с частичным прекращением финансирования федерального правительства США. Согласно документу, опубликованному на сайте американского правительства, временно не будут выполнять свои обязанности 554 из 1733 сотрудников Белого дома, в то время как остальные продолжат работу в обычном режиме.

Примечательно, что ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), ранее курируемое предпринимателем Илоном Маском, не подвергнется ограничениям в связи с шатдауном. Все 45 сотрудников этой организации продолжат работать. Наибольшая доля сохраняющих рабочие места среди подразделений Белого дома наблюдается в Административно-бюджетном управлении, где будут трудиться 437 из 530 сотрудников.

Ранее сообщалось, что если финансирование правительства не возобновится, то с 15 октября военные перестанут получать жалованье. Также в Вашингтоне раздумывают над тем, чтобы не выделять обещанные миллиарды долларов на развитие инфраструктуры штат Нью-Йорк.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в США не продлится долго и не будет иметь катастрофических последствий. По его словам, нынешняя политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от той, что была в 2018 году, и будет способствовать более быстрому поиску компромисса.

