Готовлю коблер — быстрый пирог без раскатывания: американская классика с клюквой и черникой

Гениальность этого десерта — в балансе вкусов. Клюква дает необходимую яркую кислоту, которая не дает десерту стать приторным. Черника добавляет сладость и глубину. Сахар и лимонный сок в начинке смягчают кислоту, создавая идеальную ягодную основу. А сверху — нейтральное, маслянистое тесто, которое впитывает соки и становится невероятно ароматным.

Для ягодной начинки: клюкву (300 г, свежую или замороженную) и чернику (40 г) перекладываю в миску. Добавляю сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ч. л.) и лимонный сок (1 ч. л.). Аккуратно перемешиваю и выкладываю в форму для запекания (примерно 20×20 см или круглую диаметром 22 см).

Для теста: в отдельной миске смешиваю просеянную муку (130 г), сахар (50 г), разрыхлитель (1/2 ч. л.) и щепотку соли. Добавляю растопленное и слегка остывшее сливочное масло (60 г) и молоко (100 мл). Быстро перемешиваю вилкой или лопаткой до получения однородного, густого, липкого теста (консистенция густой сметаны).

Тесто не выливаем, а выкладываем ложкой на ягодную начинку, распределяя его неровными кусочками и оставляя «окна», через которые будет видна ягода.

Сверху равномерно посыпаю десерт миндальными лепестками (2-3 ст. л.) и коричневым сахаром (1-2 ст. л.) для хрустящей карамельной корочки.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым, а из «окошек» не будет активно пузыриться ягодный сок.

Достаю из духовки и даю постоять 15-20 минут, чтобы соус немного загустел. Подаю теплым, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

