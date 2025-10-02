Белый дом на фоне шатдауна решил заметно сократить госаппарат США

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время инициировать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств, сообщает Politico. По данным издания, директор административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут уже предупредил об этом республиканцев в палате представителей.

Источники газеты утверждают, что высокопоставленный чиновник на закрытых консультациях назвал точный срок массовых сокращений — через день или два. Воут также отметил, что из-за шатдауна будут приостановлены программы по поддержке малообеспеченных семей.

Если финансирование правительства не возобновится, с 15 октября военные перестанут получать жалованье. Также в Вашингтоне раздумывают над тем, чтобы не выделять ранее обещанные миллиарды долларов на развитие инфраструктуры штат Нью-Йорк.

До этого сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Позже стало известно, что работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена. Однако уже 2 октября она может возобновиться, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.