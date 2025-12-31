Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах

Российские банки стали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, при попытке обналичить деньги в банкомате операция приостанавливается, а затем поступает звонок.

По телефону клиента просят подтвердить, что он действительно хочет снять деньги. После подтверждения ему сообщают, что повторить операцию можно будет через пять минут. По их истечении банкомат выдает наличные без каких-либо сложностей.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко советовала, чтобы крупный платеж не был заморожен системой безопасности банка, заранее уведомить кредитную организацию о предстоящей операции. Она рекомендует позвонить на горячую линию или лично посетить отделение, чтобы проинформировать сотрудников о планируемой операции.

До этого сообщалось, что россияне стали жаловаться на блокировку банковских карт после переводов между своими счетами. Заморозке подвергаются как крупные суммы, включая зарплаты, полученные в других банках, так и небольшие транзакции.