Раскрыт простой способ избежать блокировки банковского перевода

Чтобы крупный платеж не был заморожен системой безопасности банка, необходимо заранее уведомить кредитную организацию о предстоящей операции, заявила NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко. Она рекомендует позвонить на горячую линию или лично посетить отделение, чтобы проинформировать сотрудников о планируемой операции.

Самая безопасная и полезная рекомендация во избежание блокировки перевода денежных средств — это предупредить банк об этой операции заранее. Позвоните в банк или посетите отделение лично и предупредите о предстоящем переводе денежных средств, — сказала Гомонко.

Указание понятного назначения платежа также значительно снижает риски, поскольку делает операцию прозрачной, подчеркнула экономист.

А вот попытки обойти внутренние лимиты путем дробления одной суммы на несколько мелких переводов дают обратный эффект, предупредила Гомонко. Такие действия системы финансового мониторинга расценивают как подозрительные, что с высокой вероятностью приведет к блокировке всех трансакций, добавила она.

Ранее сообщалось, что россияне стали жаловаться на блокировку банковских карт после переводов между своими счетами. Заморозке подвергаются как крупные суммы, включая зарплаты, полученные в других банках, так и небольшие трансакции.