Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 05:08

США оказались на пороге шатдауна из-за споров в сенате

Reuters: США оказались на грани шатдауна на фоне споров сенаторов из-за бюджета

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во вторник, 30 сентября, сенат США не смог принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства, передает Reuters. Президент Дональд Трамп усугубил ситуацию, пообещав продолжить чистку федеральных служащих.

Голосование в сенате завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах. Это практически гарантирует, что многим ведомствам придется прекратить работу, за исключением самых важных служб.

Демократы и республиканцы не проявляли готовности к компромиссу, а любое потенциальное соглашение еще должно быть одобрено палатой представителей. Накануне голосования Трамп подлил масла в огонь, заявив, что в случае остановки правительства он уволит еще больше чиновников.

Мы уволим много людей. Это будут демократы, — подчеркнул американский лидер.

Подобные угрозы лишь усиливают кадровый кризис в федеральных органах власти, где на этой неделе ожидается самый масштабный отток сотрудников за последние 80 лет. В последний раз правительство приостанавливало работу в 2018 и 2019 годах на 35 дней, во время первого срока Трампа. Это обошлось экономике США в $3 млрд, или 0,02% от ВВП.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.

США
шатдаун
Сенат США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.