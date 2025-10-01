США оказались на пороге шатдауна из-за споров в сенате Reuters: США оказались на грани шатдауна на фоне споров сенаторов из-за бюджета

Во вторник, 30 сентября, сенат США не смог принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства, передает Reuters. Президент Дональд Трамп усугубил ситуацию, пообещав продолжить чистку федеральных служащих.

Голосование в сенате завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах. Это практически гарантирует, что многим ведомствам придется прекратить работу, за исключением самых важных служб.

Демократы и республиканцы не проявляли готовности к компромиссу, а любое потенциальное соглашение еще должно быть одобрено палатой представителей. Накануне голосования Трамп подлил масла в огонь, заявив, что в случае остановки правительства он уволит еще больше чиновников.

Мы уволим много людей. Это будут демократы, — подчеркнул американский лидер.

Подобные угрозы лишь усиливают кадровый кризис в федеральных органах власти, где на этой неделе ожидается самый масштабный отток сотрудников за последние 80 лет. В последний раз правительство приостанавливало работу в 2018 и 2019 годах на 35 дней, во время первого срока Трампа. Это обошлось экономике США в $3 млрд, или 0,02% от ВВП.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.