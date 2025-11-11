Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:11

В США призвали к отставке лидера Демпартии в сенате

Лидера демократов Шумера призвали уйти в отставку за действия однопартийцев

Чак Шумер Чак Шумер Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидера Демократической партии в сенате США Чака Шумера призвали уйти в отставку, сообщил портал Axios. Поводом для этого стала поддержка представителями партии законопроекта о финансировании правительства, который завершает длительный период шатдауна. При этом сам Шумер проголосовал против документа.

По непонятной причине некоторые демократы в сенате под руководством Шумера решили сдаться. Сенатору Шумеру пора уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Портал отметил, что некоторые конгрессмены считают Шумера слабым лидером партии. По их мнению, нужно найти человека, который смог бы противостоять президенту США Дональду Трампу.

Ранее сенат США одобрил законопроект, предусматривающий продолжение финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года. Решение было принято в условиях рекордной по продолжительности приостановки работы американских госучреждений. До этого американист Дмитрий Дробницкий заявил, что частичную приостановку работы федерального правительства США спровоцировала администрация Трампа.

