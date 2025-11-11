США нашли выход из рекордного по времени шатдауна

США нашли выход из рекордного по времени шатдауна Конгресс США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца января

Сенат США 10 ноября одобрил законопроект, предусматривающий продолжение финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года. Решение было принято в условиях рекордной по продолжительности приостановки работы американских государственных учреждений.

Документ получил поддержку 60 членов верхней палаты законодательного органа при 40 голосах против. Примечательно, что против законопроекта выступил только один представитель правящей Республиканской партии — сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки. Одновременно семь сенаторов-демократов и один независимый член конгресса поддержали инициативу.

Законопроект, призванный преодолеть затяжной шатдаун, теперь будет направлен на рассмотрение палаты представителей. В случае одобрения нижней палатой Конгресса США его отправят на подпись президенту Дональду Трампу.

Достигнутые договоренности между партиями включают не только финансирование правительства, но и ассигнования на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также реализацию военных строительных программ. До этого в сенате прошли 14 неудачных раундов голосования по аналогичным законопроектам.

Ранее Трамп заявил, что порекомендует выплатить по $10 тыс. (809 тыс. рублей) авиадиспетчерам, продолжавшим работу в период приостановки деятельности государственных служб. Американский лидер также подверг критике сотрудников, оставшихся дома, пообещав ввести для них особые пометки в личных делах и заменить «настоящими патриотами».