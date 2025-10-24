Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:02

В МИД РФ отреагировали на одну инициативу сената Конгресса США

Захарова: инициативы сенаторов США по украинским детям срывают диалог с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Инициативы американских сенаторов рассмотреть в сенате Конгресса законопроекты о признании России государством — спонсором терроризма из-за якобы похищения с Украины детей направлены на срыв восстанавливающегося диалога между державами, благодаря которому обсуждались в том числе вопросы воссоединения семей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие законопроекты и резолюции не имеют ничего общего с правдой и заботой о детях.

Расцениваем эту законодательную инициативу как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог, — говорится в сообщении.

Она также назвала сочиняемыми небылицами готовящиеся к рассмотрению инициативы. Дипломат подчеркнула, что настоящего списка якобы похищенных детей с указанием никто не увидит, как и данных о случившемся в Буче.

Кроме того, Захарова с иронией ответила на запрет Евросоюза на ввоз мха и лишайников в Россию, спрогнозировав введение последующих нелогичных ограничений. Дипломат допустила установление будущих запретов на пролет мигрирующих птиц и передвижение подземных вод через государственную границу.

До этого представитель МИД РФ заявила, что ограничительная политика Евросоюза прежде всего бьет по интересам самого Брюсселя. Захарова подчеркнула, что потенциал для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию в значительной мере исчерпан.

