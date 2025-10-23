Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 15:21

«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС

Захарова: в 20-м пакете санкций ЕС запретит птицам транзит

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на решение Евросоюза запретить поставки мха и лишайников в Россию, предположив дальнейшие абсурдные ограничения, сообщает ТАСС. Дипломат предположила введение будущих запретов на транзит перелетных птиц и перемещение грунтовых вод через границу.

Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что ограничительная политика Евросоюза прежде всего бьет по интересам самого Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что потенциал для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию в значительной мере исчерпан.

Также представитель ведомства в ходе брифинга предупредила о гарантированном и болезненном ответе на любые попытки Евросоюза по конфискации российских активов. Захарова отметила, что Москва будет руководствоваться принципом взаимности, основываясь на национальных интересах и требовании компенсации нанесенного ущерба.

