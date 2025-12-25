Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:50

Считавшаяся бесплодной пара редчайших птиц дала потомство

В Новой Зеландии у бесплодной пары редких птиц такахе обнаружили птенца

Фото: imageBROKER.com/Global Look Press
В заповеднике Zealandia в Новой Зеландии у пары редчайших птиц такахе, считавшиеся бесплодными, неожиданно появилось потомство, сообщает RNZ. Эти пернатые, которых осталось всего лишь 500 особей, находятся под угрозой исчезновения. Событие стало неожиданностью для биологов и шансом на сохранение вида.

Самка Ваита и самец Бендиго прибыли в Zealandia два года назад как пара, которая не сможет размножаться. Сотрудники посчитали, что у мужской особи проблемы с фертильностью, поскольку две его предыдущие партнерши так и не смогли снести яйца.

В ноябре сотрудники забили тревогу, заметив, что самка перестала появляться на кормлении. При проверке нашли в гнезде только что вылупившегося птенца. Пол птенца пока не определен, он содержится в закрытой для посетителей зоне заповедника.

Я думаю, это прекрасное рождественское чудо. Мы думали, что у птиц вообще не будет возможности выводить птенцов, — сказал менеджер по охране природы в Zealandia.

Ранее сообщалось, что лемуры столкнулись с угрозой исчезновения из-за того, что их массово поедают состоятельные жители Мадагаскара. Исследование, проведенное за последние четыре года, показало, что более 10 тыс. животных были проданы для употребления в пищу. Профессор Мичиганского университета Лилиана Кортес Ортис назвала эту тенденцию шокирующей.

