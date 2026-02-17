Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье

Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье Миколог Вишневский: закон о защите краснокнижных грибов нельзя реализовать

Закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье нереализуем, заявил «Радио 1» кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Он отметил, что новый закон предполагает штрафы за сбор и продажу.

Для реализации закона нужны специалисты, способные отличить редкий гриб от обычного двойника. Это требует серьезной подготовки, оборудования, микроскопа и химической лаборатории, — рассказал Вишневский.

Миколог подчеркнул, что для самих грибов сбор полезен и помогает им увеличивать популяцию. По его словам, удаление грибов способствует распространению спор.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области усилят меры по защите пяти видов летучих мышей, занесенных в региональную Красную книгу. Животные обитают в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах.