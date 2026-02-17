Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:05

Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье

Миколог Вишневский: закон о защите краснокнижных грибов нельзя реализовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье нереализуем, заявил «Радио 1» кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Он отметил, что новый закон предполагает штрафы за сбор и продажу.

Для реализации закона нужны специалисты, способные отличить редкий гриб от обычного двойника. Это требует серьезной подготовки, оборудования, микроскопа и химической лаборатории, — рассказал Вишневский.

Миколог подчеркнул, что для самих грибов сбор полезен и помогает им увеличивать популяцию. По его словам, удаление грибов способствует распространению спор.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области усилят меры по защите пяти видов летучих мышей, занесенных в региональную Красную книгу. Животные обитают в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах.

Читайте также
Воробьев рассказал о новом модуле программы «Герои Подмосковья»
Регионы
Воробьев рассказал о новом модуле программы «Герои Подмосковья»
Герой популярного мема из России попал под колеса машины
Регионы
Герой популярного мема из России попал под колеса машины
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Общество
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Этот суп спасает, когда за окном минус! Грибной суп-пюре с гренками — нежный, согревающий, объедение
Общество
Этот суп спасает, когда за окном минус! Грибной суп-пюре с гренками — нежный, согревающий, объедение
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Регионы
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Московская область
грибы
Красная книга
микологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.