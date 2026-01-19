Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:27

В российском регионе взялись за охрану краснокнижных мышей

В Свердловской области усилят защиту краснокнижных летучих мышей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Свердловской области усилят меры по защите пяти видов летучих мышей, занесенных в региональную Красную книгу, передает ТАСС. Животные обитают в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах.

Свердловские власти планируют усилить защиту краснокнижных видов летучих мышей, которые обитают в регионе. <…> Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены краснокнижные виды летучих мышей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тысячи летучих лисиц, включая редкий уязвимый вид, погибли в Австралии из-за аномальной жары, которую экологи называют «черной». Волонтеры обнаружили массовую гибель животных в парках нескольких штатов.

До этого стало известно, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Животные проникали в квартиры и на балконы через приоткрытые окна: они искали места для зимней спячки. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах, которые находятся рядом с лесом.

Россия
мыши
Свердловская область
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.