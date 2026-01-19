В российском регионе взялись за охрану краснокнижных мышей В Свердловской области усилят защиту краснокнижных летучих мышей

Власти Свердловской области усилят меры по защите пяти видов летучих мышей, занесенных в региональную Красную книгу, передает ТАСС. Животные обитают в Тренькинской, Смолинской карстовой, Аракаевской и Ледяной пещерах.

Свердловские власти планируют усилить защиту краснокнижных видов летучих мышей, которые обитают в регионе. <…> Во всех обследованных в 2025 году пещерах были обнаружены краснокнижные виды летучих мышей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тысячи летучих лисиц, включая редкий уязвимый вид, погибли в Австралии из-за аномальной жары, которую экологи называют «черной». Волонтеры обнаружили массовую гибель животных в парках нескольких штатов.

До этого стало известно, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Животные проникали в квартиры и на балконы через приоткрытые окна: они искали места для зимней спячки. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах, которые находятся рядом с лесом.