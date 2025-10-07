Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:29

Сотни москвичей столкнулись с нашествием бешеных летучих мышей

Baza: летучие мыши с бешенством атакуют жителей Москвы и Подмосковья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием переносящих бешенство летучих мышей, которые проникают в квартиры через открытые окна, передает Telegram-канал Baza. Сейчас у этих животных период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта.

Мыши, как пишут авторы канала, ищут места, где можно укрыться и впасть в анабиоз. Для этого им нужны комфортные условия: отсутствие света и приятная температура в помещении. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах рядом с лесом. Они забираются даже на 20-й этаж.

По данным канала, эти животные опасны для человека. Они часто переносят бешенство — смертельную инфекцию. Если летучая мышь случайно попала в квартиру, не нужно пытаться поймать ее руками. Следует обеспечить безопасность детей и животных, выведя их из помещения. После этого мышь нужно аккуратно поймать полотенцем, после чего поместить ее в коробку и вынести на улицу. Однако, чтобы избежать возможных рисков, рекомендуется вызвать спасателей.

Ранее дезинфектор Алексей Орлов рассказал, что мыши в доме представляют серьезную угрозу для здоровья человека, так как могут стать источником инфекций и паразитов. Он предупредил, что что контакт с грызунами может привести к заражению лимфоцитарным хориоменингитом, лептоспирозом и другими заболеваниями. Кроме того, мыши могут переносить блох, гельминтов, клещей и клопов.

летучие мыши
Москва
нашествия
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, какие цвета одежды могут успокоить человека
Эти блины запрещено есть по утрам! Слишком вкусно
Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО
Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Москва рассчитывает на прагматизм нового премьера Японии
В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС
Ректор Сеченовки назвал действенный способ дожить до 120 лет
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке вируса Коксаки в РФ
Диетический рецепт фаршированных болгарских перцев
Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — шедевр азиатской кухни
В России сообщили о бегстве подразделения «Азова» из Красноармейска
Хозяйке на заметку — идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Тертое печенье с вареньем: рецепт из СССР
Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Печем творожную запеканку без муки с манкой и молоком: любимое лакомство
Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконах
Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.