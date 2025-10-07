Сотни москвичей столкнулись с нашествием бешеных летучих мышей

Сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием переносящих бешенство летучих мышей, которые проникают в квартиры через открытые окна, передает Telegram-канал Baza. Сейчас у этих животных период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта.

Мыши, как пишут авторы канала, ищут места, где можно укрыться и впасть в анабиоз. Для этого им нужны комфортные условия: отсутствие света и приятная температура в помещении. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах рядом с лесом. Они забираются даже на 20-й этаж.

По данным канала, эти животные опасны для человека. Они часто переносят бешенство — смертельную инфекцию. Если летучая мышь случайно попала в квартиру, не нужно пытаться поймать ее руками. Следует обеспечить безопасность детей и животных, выведя их из помещения. После этого мышь нужно аккуратно поймать полотенцем, после чего поместить ее в коробку и вынести на улицу. Однако, чтобы избежать возможных рисков, рекомендуется вызвать спасателей.

Ранее дезинфектор Алексей Орлов рассказал, что мыши в доме представляют серьезную угрозу для здоровья человека, так как могут стать источником инфекций и паразитов. Он предупредил, что что контакт с грызунами может привести к заражению лимфоцитарным хориоменингитом, лептоспирозом и другими заболеваниями. Кроме того, мыши могут переносить блох, гельминтов, клещей и клопов.