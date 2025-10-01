Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:01

Россиян предупредили о скрытой опасности мышей в доме

Дезинфектор Орлов: мыши в доме могут вызвать у человека различные инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мыши в доме могут спровоцировать у человека заражение различными инфекциями, вызвать аллергию и распространить паразитов, заявил Regions дезинфектор Алексей Орлов. В частности, от такого соседства с грызунами можно подхватить лимфоцитарный хориоменингит.

Мыши могут спровоцировать развитие гранулированной инфекции дыхательных путей и пищеварения. Еще одна угроза — лептоспироз. Болезнь может привести к лихорадке, желтухе и поражению почек, — предупредил Орлов.

Помимо этого, мыши могут принести в дом блох, гельминтов, клещей и постельных клопов. У чувствительных людей грызуны могут вызвать приступы бронхиальной астмы и сыпь, заключил специалист.

Ранее на юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров. По словам очевидца, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей.

грызуны
животные
заболевания
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычным украинцам «разрешили» говорить на родном языке
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.