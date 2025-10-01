Россиян предупредили о скрытой опасности мышей в доме Дезинфектор Орлов: мыши в доме могут вызвать у человека различные инфекции

Мыши в доме могут спровоцировать у человека заражение различными инфекциями, вызвать аллергию и распространить паразитов, заявил Regions дезинфектор Алексей Орлов. В частности, от такого соседства с грызунами можно подхватить лимфоцитарный хориоменингит.

Мыши могут спровоцировать развитие гранулированной инфекции дыхательных путей и пищеварения. Еще одна угроза — лептоспироз. Болезнь может привести к лихорадке, желтухе и поражению почек, — предупредил Орлов.

Помимо этого, мыши могут принести в дом блох, гельминтов, клещей и постельных клопов. У чувствительных людей грызуны могут вызвать приступы бронхиальной астмы и сыпь, заключил специалист.

Ранее на юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров. По словам очевидца, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей.