Огромные крысы начали терроризировать жильцов одного из ЖК в Москве В Москве жильцы одного из ЖК пожаловались на полчище крыс больших размеров

На юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. По словам женщины, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей.

Опасность и в том, что они для детей — центр притяжения. Те бегут их ловить, лезут в нору. Дети чужие, кто повзрослее, на замечания не реагируют. А если укусит крыса — это уколы от бешенства, — посетовала местная жительница.

По ее словам, жильцы обращались с жалобами в различные инстанции: префектуру Троицкого и Новомосковского округов, управу района Коммунарка и даже мэрию. На единой горячей линии им сообщили, что управляющая компания не подписала необходимый договор.

В самой УК при этом заявляют, что мероприятия по дератизации проводят в доме каждый месяц. Однако сами жильцы не заметили никаких работ.

Ранее в сочинской горбольнице № 3 родственники пациентов пожаловались на нашествие тараканов, заползающих на лежачих больных. В медучреждении проблему признали, пояснив, что дезинфекция проводится раз в квартал.