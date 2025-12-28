Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года FT: рождаемость в Японии может достигнуть исторического минимума

Япония может столкнуться с рекордным падением рождаемости в 2025 году, сообщает Financial Times со ссылкой на демографа Университета Васэда Масакадзу Ямаути. По прогнозам, она достигнет самого низкого уровня за всю историю наблюдений с 1899 года и составит 670 тыс.

Общее число рождений в 2025 году, вероятнее всего, опустится ниже 670 тыс., что станет новым историческим минимумом, — сказал Ямаути.

Тревожный рубеж может быть пройден на 16 лет раньше ожидаемого — ранее предполагалось, что падение ниже 670 тыс. рождений произойдет лишь после 2040 года. Национальный институт исследований народонаселения прогнозировал на 2025 год 749 тыс. новорожденных, а в самом негативном сценарии — около 681 тыс.

Ситуацию усугубляет снижение числа браков до менее чем 500 тыс. в год и рост смертности: в 2024 году население страны сократилось более чем на 900 тыс. человек. Несмотря на выделение около $23 млрд на поддержку семей, эксперты предупреждают о нарастающих долгосрочных экономических и социальных рисках для страны.

