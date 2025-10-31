Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:19

В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране

Парфенчиков: в Карелии наблюдается положительная динамика прироста населения

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Правительство Карелии постоянно контролирует работу по урегулированию демографической ситуации, рассказал АБН 24 глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, есть несколько факторов, которые влияют на положительный прирост населения.

В частности, устойчивая положительная динамика наблюдается у отдельных возрастных групп. При этом суммарный коэффициент рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости вторых детей превышает значения аналогичных российских показателей. Глава республики подчеркнул, что сельские жители проявляют большую активность в этом вопросе.

Значения <…> выше более чем в 1,3 раза, а также превышают среднероссийские показатели более высокими темпами, — рассказал глава республики.

Для закрепления достигнутых результатов в Карелии реализуется комплекс мер, добавил Парфенчиков. Программа по повышению рождаемости была расширена за счет корпоративных и образовательных стандартов для семей.

Ранее сообщалось, что к 2030 году более четверти населения России будут составлять граждане старше 60 лет. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, к 2046 году этот показатель будет около 30%.

Карелия
Артур Парфенчиков
демография
рождаемость
