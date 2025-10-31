В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране Парфенчиков: в Карелии наблюдается положительная динамика прироста населения

Правительство Карелии постоянно контролирует работу по урегулированию демографической ситуации, рассказал АБН 24 глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, есть несколько факторов, которые влияют на положительный прирост населения.

В частности, устойчивая положительная динамика наблюдается у отдельных возрастных групп. При этом суммарный коэффициент рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости вторых детей превышает значения аналогичных российских показателей. Глава республики подчеркнул, что сельские жители проявляют большую активность в этом вопросе.

Значения <…> выше более чем в 1,3 раза, а также превышают среднероссийские показатели более высокими темпами, — рассказал глава республики.

Для закрепления достигнутых результатов в Карелии реализуется комплекс мер, добавил Парфенчиков. Программа по повышению рождаемости была расширена за счет корпоративных и образовательных стандартов для семей.

Ранее сообщалось, что к 2030 году более четверти населения России будут составлять граждане старше 60 лет. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, к 2046 году этот показатель будет около 30%.