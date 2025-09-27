Мурашко раскрыл прогноз по старению населения России Мурашко: численность россиян старше 60 лет достигнет 30,4% к 2030 году

К 2030 году более четверти населения России будут составлять граждане старше 60 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что к 2046 году этот показатель будет около 30%.

Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%, — сказано в презентации главы Минздрава.

Мурашко обозначил старение населения как основную проблему, с которой столкнется российское здравоохранение в обозримом будущем. Согласно текущей статистике, в 2025 году численность людей старше 60 лет в стране достигает 35,6 млн человек, что соответствует 24,4% от общей численности населения.

Ранее Мурашко заявил, что большинство смертей можно предотвратить, и ключ к этому — контроль над основными факторами риска. Он отметил, что нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс являются управляемыми причинами развития многих тяжелых хронических заболеваний.

До этого Мурашко сообщил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. По его словам, показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.