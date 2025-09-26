Минздрав назвал основные предотвратимые причины смертности

Большинство смертей можно предотвратить, и ключ к этому — контроль над основными факторами риска, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс являются управляемыми причинами развития многих тяжелых хронических заболеваний.

Когда говорят, что внезапно сердечный приступ в 50 лет — это абсурдная ситуация. Пациент попадает в реанимацию с инфарктом, а на вопрос, обращался ли он раньше в поликлинику, гордо заявляет, что у него даже медицинской карты нет, — заявил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что перенесенный инфаркт навсегда оставляет след в организме, и вернуться к прежнему образу жизни уже не получится. Поэтому важнейшую роль играют регулярные профилактические осмотры и формирование ответственного отношения к здоровью, заключил министр.

Ранее Мурашко сообщил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. По его словам, показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.