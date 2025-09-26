Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 23:36

Минздрав назвал основные предотвратимые причины смертности

Мурашко: питание и курение являются основными факторами роста смертности

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Арсений Катc/Росконгрес

Большинство смертей можно предотвратить, и ключ к этому — контроль над основными факторами риска, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс являются управляемыми причинами развития многих тяжелых хронических заболеваний.

Когда говорят, что внезапно сердечный приступ в 50 лет — это абсурдная ситуация. Пациент попадает в реанимацию с инфарктом, а на вопрос, обращался ли он раньше в поликлинику, гордо заявляет, что у него даже медицинской карты нет, — заявил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что перенесенный инфаркт навсегда оставляет след в организме, и вернуться к прежнему образу жизни уже не получится. Поэтому важнейшую роль играют регулярные профилактические осмотры и формирование ответственного отношения к здоровью, заключил министр.

Ранее Мурашко сообщил, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. По его словам, показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.

Михаил Мурашко
смертность
курение
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.