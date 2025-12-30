Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:53

В Минздраве оценили перспективы разработки «таблетки от старости»

Мурашко заявил о сложности создания универсального средства от старости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Создание способного замедлить старение универсального средства остается крайне сложной задачей, поскольку на продолжительность жизни влияет целый ряд факторов, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, одним из важнейших направлений в исследованиях долголетия является регуляция иммунной системы.

Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь, наверное, включать вопросы, так сказать, регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является таким, в общем, принципиальным для человечества, — сказал Мурашко.

Министр также подчеркнул, что в России уже достигнуты определенные успехи в увеличении продолжительности жизни населения. Он отметил, что долголетие не сводится к лечению одного симптома или заболевания: значительное влияние на продолжительность жизни оказывают аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и ряд других хронических болезней.

Ранее стало известно, что партия «Новые люди» пригласила в Государственную думу ведущих специалистов в области геронтологии и гериатрии для участия в круглом столе на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов». Политики и ученые обсудили возможность создания документа, который взял бы на себя роль ориентира для производителей антивозрастных препаратов.

старение
Минздрав
Михаил Мурашко
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.