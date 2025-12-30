В Минздраве оценили перспективы разработки «таблетки от старости» Мурашко заявил о сложности создания универсального средства от старости

Создание способного замедлить старение универсального средства остается крайне сложной задачей, поскольку на продолжительность жизни влияет целый ряд факторов, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, одним из важнейших направлений в исследованиях долголетия является регуляция иммунной системы.

Создать универсальную таблетку от старости пока будет достаточно сложно. Она должна в первую очередь, наверное, включать вопросы, так сказать, регуляции иммунной системы. И это направление по долголетию сегодня активно финансируется в нашей стране и за рубежом, поскольку увеличение продолжительности жизни и, главное, здоровой жизни является таким, в общем, принципиальным для человечества, — сказал Мурашко.

Министр также подчеркнул, что в России уже достигнуты определенные успехи в увеличении продолжительности жизни населения. Он отметил, что долголетие не сводится к лечению одного симптома или заболевания: значительное влияние на продолжительность жизни оказывают аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и ряд других хронических болезней.

Ранее стало известно, что партия «Новые люди» пригласила в Государственную думу ведущих специалистов в области геронтологии и гериатрии для участия в круглом столе на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов». Политики и ученые обсудили возможность создания документа, который взял бы на себя роль ориентира для производителей антивозрастных препаратов.